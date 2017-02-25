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Детско-юношеская библиотека приглашает младших школьников на праздник, посвященный Масленице

13:2425 февраля 2017Просмотров: 212

26 февраля в 13.00 Мурманская областная детско-юношеская библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д.30, отдел обслуживания учащихся 1-4 классов) приглашает младших школьников и их родителей на семейный познавательно-игровой праздник «Собирайся, народ - Масленица идет!».

Юные читатели и их родители познакомятся с историей и традициями празднования Масленицы на Руси.

Ребята смогут проявить смекалку и ловкость, участвуя в различных народных играх, эстафетах и конкурсах, а также разгадают веселые «блинные» загадки, вспомнят пословицы и поговорки, частушки, стихи о Масленице и русских 

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