16+
!-26°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Минтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательства

12:1325 февраля 2017Просмотров: 184

Минтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательства. Об этом в Калининграде на совещании по вопросам охраны труда в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, сообщил директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж.

«Ежегодно, с декабря 2017 года, будет формироваться рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню соблюдения трудового законодательства и базы образцов лучших практик. И вся работа регионов в сфере охраны труда непосредственно повлияет на место региона в данном рейтинге», – сообщил Валерий Корж.

Региональные программы по охране труда третий год разрабатываются на основе типовой программы, разработанной Минтрудом России.

«Там единые показатели, и теперь мы можем измерять уровень безопасности в целом по стране. Это количество погибших, количество профзаболеваний, количество мероприятий по снижению травматизма», – пояснил руководитель департамента.

Валерий Корж также рассказал, что Минтруд России обсуждает с социальными партнерами возможность запуска государственной программы «Безопасный труд». Она будет объединять и координировать все программы на уровне регионов. Реализация программы, по словам Валерия Коржа, планируется с 2018 года.

В Мурманской области уполномоченным исполнительным органом государственной власти по осуществлению государственного управления охраной труда является комитет по труду и занятости населения Мурманской области.

Реализуемая в регионе подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» с 2016 года включена в госпрограмму «Управление развитием регионального рынка труда».

Читайте также
Полное видео программы «Дежурный по Печенге»Бомжи устроили пожар в пустующем доме по улице Карла Либкнехта в Мурманске (видео)27 февраля на Книповича и Павлова отключат холодную водуПередвижная детская библиотека продолжает путешествие по Мурманской области
Очередное заседание Мурманского телевизионного клуба посвящено Дню защитника ОтечестваДетско-юношеская библиотека приглашает младших школьников на праздник, посвященный МасленицеНа пожаре в Оленегорске спасли двух человекВ московскую больницу попал мурманчанин без документов. Помогите найти родственниковВ Мурманске закружат «Февральские вьюги»Мурманские полицейские разыскивают бомжей, которых подозревают в краже
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  