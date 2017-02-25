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Мурманские полицейские разыскивают бомжей, которых подозревают в краже

11:5625 февраля 2017Просмотров: 253

За совершение кражи разыскивается Алсуфьев Юрий Германович 6.08.1962 года рождения, уроженец Мурманска. Лицо без определенного места жительства.

За совершение кражи разыскивается Евстегнеев Яков Петрович 21.04.1979 года рождения, житель города Мурманска. Может находится в квартире 76 по улице Зеленая д. 56/1 или по улице Новое Плато д. 20, кв. 38.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску), 40-76-13 (отдел уголовного розыска ОП № 1) или 02.

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