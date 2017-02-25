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Передвижная детская библиотека продолжает путешествие по Мурманской области

15:1025 февраля 2017Просмотров: 160

27 февраля в 9.00 состоится выезд передвижной детской библиотеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в гости к воспитанникам Детского сада № 6 п. Сафоново.

Специалисты библиотеки побывают в гостях у воспитанников старшей группы детского сада и поделятся рецептом хорошего дня.

Ребята примут участие в викторине «С детства дружбой дорожим», отвечая на вопросы которой, дети вспомнят книги, песни и фильмы о дружбе.

Дошколята также нарисуют на воздушных шариках добрые лица, выберут из описаний личных качеств человека, размещённых на бумажных синих звёздочках и жёлтых лучиках те, которые характерны для них.

В заключение встречи дошколята смогут взять домой понравившиеся детские книги и журналы.

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