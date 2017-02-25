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Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

19:5925 февраля 2017Просмотров: 193

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 22 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Помочь, а не наказать. На промплощадке в Заполярном подвели итоги взаимного аудита.

Свет, тёплые раздевалки, осталось только залить лёд. В Заполярном завершается строительство современной ледовой арены.

Песни в тишине и персональный сурдопереводчик. Как северяне принимали участие в социальном проекте для глухих «Услышь меня»

Меньше теории, больше практики. Педагоги и учёные обмениваются опытом в экологическом просвещении школьников.

Партнёрство, сотрудничество и добрососедство. Заполярный готовится к форуму социальных технологий.

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