Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

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Сегодня в выпуске:
Помочь, а не наказать. На промплощадке в Заполярном подвели итоги взаимного аудита.
Свет, тёплые раздевалки, осталось только залить лёд. В Заполярном завершается строительство современной ледовой арены.
Песни в тишине и персональный сурдопереводчик. Как северяне принимали участие в социальном проекте для глухих «Услышь меня»
Меньше теории, больше практики. Педагоги и учёные обмениваются опытом в экологическом просвещении школьников.
Партнёрство, сотрудничество и добрососедство. Заполярный готовится к форуму социальных технологий.