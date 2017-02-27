16+
:-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Как подготовить бизнес-проект и выгодно представить его инвестору

13:1027 февраля 2017Просмотров: 105

В Мончегорске завершилась третья из четырех сессий обучающего курса «Социальное предпринимательство». Его слушатели - мончегорцы и жители Печенгского района, которые стремятся создать собственный социальный бизнес и сделать жизнь в своих городах ярче и интереснее.

Обучающие курсы Академии социального предпринимательства третий год подряд организует компания «Норникель» по благотворительной программе «Мир новых возможностей», сообщает Kn51.

Во время обучения «студенты» вместе с тренерами и наставниками проходят полный путь от бизнес-идеи до готового бизнес-плана. Важная часть обучающего процесса - работа, которую они выполняют дома по заданию бизнес-тренера.

Руководитель программы по развитию социального предпринимательства Алексей Молчанов (тренер-консультант компании Business&Business, эксперт в области управленческого бизнеса) рассказал Kn51, что слушателям курса осталось доработать бизнес-план, после чего они уже будут готовы выйти с предложением к инвесторам.

Итак, социальные предприниматели получили новое домашнее задание, и теперь у них есть немного времени, чтобы передохнуть. А потом вновь за работу - выполнить домашнее задание, подготовиться к четвертой сессии. Она состоится с 16 по 19 марта.

После этого наступит завершающий этап курса - инвестиционная сессия, где социальные предприниматели будут защищать свои проекты перед экспертами. Лучшим «Норникель» предоставит беспроцентный возвратный займ на развитие социального бизнеса.




Фото kn51.ru

Читайте также
В Мурманской области для инвалидов по слуху работает диспетчерская службаУ российских студентов появится гимнВ Мончегорске состоится второй этап Кубка Мурманской области по юкигассенГлавные врачи примут мурманчан в Министерстве здравоохранения
В детско-юношеской библиотеке побывали Старичок-Лесовичок и Баба ЯгаДорожная полиция будет проверять грузовикиДвух жителей Мурманской области обманули при покупке и продаже запчастей в интернетеКолэнерго построит новые линии электропередачи в Мурманском транспортном узлеЯстреб зимует в МончегорскеМурманчанин совершил разбойное нападение, чтобы украсть бутылку водки
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  