Как подготовить бизнес-проект и выгодно представить его инвестору

В Мончегорске завершилась третья из четырех сессий обучающего курса «Социальное предпринимательство». Его слушатели - мончегорцы и жители Печенгского района, которые стремятся создать собственный социальный бизнес и сделать жизнь в своих городах ярче и интереснее.

Обучающие курсы Академии социального предпринимательства третий год подряд организует компания «Норникель» по благотворительной программе «Мир новых возможностей», сообщает Kn51.



Во время обучения «студенты» вместе с тренерами и наставниками проходят полный путь от бизнес-идеи до готового бизнес-плана. Важная часть обучающего процесса - работа, которую они выполняют дома по заданию бизнес-тренера.

Руководитель программы по развитию социального предпринимательства Алексей Молчанов (тренер-консультант компании Business&Business, эксперт в области управленческого бизнеса) рассказал Kn51, что слушателям курса осталось доработать бизнес-план, после чего они уже будут готовы выйти с предложением к инвесторам.



Итак, социальные предприниматели получили новое домашнее задание, и теперь у них есть немного времени, чтобы передохнуть. А потом вновь за работу - выполнить домашнее задание, подготовиться к четвертой сессии. Она состоится с 16 по 19 марта.

После этого наступит завершающий этап курса - инвестиционная сессия, где социальные предприниматели будут защищать свои проекты перед экспертами. Лучшим «Норникель» предоставит беспроцентный возвратный займ на развитие социального бизнеса.









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