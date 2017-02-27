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Продолжается подготовка к юбилейному массовому лыжному пробегу стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы»

09:3927 февраля 2017Просмотров: 85

11 марта состоятся двадцатые массовые соревнования стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы». «Лыжня Дружбы» откроет программу 83-го традиционного Праздника Севера.

Ожидается, что, как и прежде, в международном массовом лыжном пробеге примут участие около трех тысяч спортсменов и физкультурников.

Длина дистанции – 12 километров (6 км по России + 1км по Финляндии + 5км по Норвегии). Стиль передвижения свободный.

Уже состоялась встреча представителей областного спорткомитета с пограничными комиссарами трех стран, на которой стороны обсудили ряд организационных вопросов. Количество снега и толщина льда на водохранилище реки Паз достаточны для проведения массового мероприятия.

Для организованной поездки на автобусах к месту старта в поселок Раякоски Печенгского района жители региона имели возможность подать заявки в спортивные ведомства муниципалитетов. Завершается заявочная кампания для тех, кто планирует добираться к месту старта на личных автомобилях. Бланки заявок можно найти на сайте областного спорткомитета (http://sport.gov-murman.ru/).

В заявке необходимо указать паспортные данные, марку и государственный регистрационный номер автомобиля. Несовершеннолетним также потребуется медицинская справка о состоянии здоровья. Мандатная комиссия осуществляет прием заявок в конференц-зале на третьем этаже Ледового дворца спорта (г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а). Сегодня, 2 февраля, комиссия работает до 19 часов.

Гражданам Норвегии и Финляндии, желающим поучаствовать в «Лыжне дружбы», необходимо оформить по упрощенной процедуре гуманитарные визы. Они будут выдаваться генеральным консульством России в Киркенесе. Жителям Северного королевства, проживающим в 30-километровой приграничной зоне, визы не потребуются, однако для проезда в режимную зону им также необходимо обратиться в российское генконсульство.

Церемония торжественного открытия «Лыжни Дружбы» в поселке Раякоски состоится 11 марта в 13.00. Старт гонке будет дан в 14.00.

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