В Никеле открылась новая творческая мастерская

В приграничном поселке открыли новую площадку Art-kitchen «PolarNelly» никельской художницы Нелли Макеевой.

Команда проекта знакомит земляков со всевозможными направлениями творчества.

Этот проект, как и многие другие, входит в число победителей конкурса социальных инициатив, организованного «Норникелем» по программе «Мир новых возможностей» и реализуется при содействии компании, сообщает kn51.ru.

Первая творческая мастерская, расположенная в доме 12 по ул. Победы, открылась в конце октября 2016 года: рукодельница начала проводить для земляков мастер-классы, первый - по сухому валянию из шерсти.

Новая мастерская открылась в доме 3 по ул. Победы. В день ее открытия здесь собрались не только никельчане, но и московские гости - научный руководитель программы «Школа городских компетенций» Александр Прутченков, генеральный директор дистанционной программы «Репетитор» Светлана Павлова, кандидат педагогических наук и поэтесса Марина Шкробова (творческий псевдоним Верналис).

Все они – ведущие пятидневного учебного семинара «Школа городских компетенций», организованного компанией «Норникель» совместно с Комитетом по поддержке социальных инициатив, который в эти дни проводился в Заполярном для школьников Печенгского района.

Встречу открыли мастерица и ее дочь Наталья Галстян. Они подготовили семинар «Образ современной русской женщины... Русская Пава».

Организаторы рассказывали о женщинах, которые, по их мнению, сумели сохранить свою «русскость», достоинство, свой родной язык даже проживая на чужбине. Они очаровывали окружающих, вселяя любовь и глубочайший интерес к России, её культуре...







Фото kn51.ru



