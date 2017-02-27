16+
:-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Никеле открылась новая творческая мастерская

11:3227 февраля 2017Просмотров: 99

В приграничном поселке открыли новую площадку Art-kitchen «PolarNelly» никельской художницы Нелли Макеевой.
Команда проекта знакомит земляков со всевозможными направлениями творчества.

Этот проект, как и многие другие, входит в число победителей конкурса социальных инициатив, организованного «Норникелем» по программе «Мир новых возможностей» и реализуется при содействии компании, сообщает kn51.ru.

Первая творческая мастерская, расположенная в доме 12 по ул. Победы, открылась в конце октября 2016 года: рукодельница начала проводить для земляков мастер-классы, первый - по сухому валянию из шерсти.

Новая мастерская открылась в доме 3 по ул. Победы. В день ее открытия здесь собрались не только никельчане, но и московские гости - научный руководитель программы «Школа городских компетенций» Александр Прутченков, генеральный директор дистанционной программы «Репетитор» Светлана Павлова, кандидат педагогических наук и поэтесса Марина Шкробова (творческий псевдоним Верналис).

Все они – ведущие пятидневного учебного семинара «Школа городских компетенций», организованного компанией «Норникель» совместно с Комитетом по поддержке социальных инициатив, который в эти дни проводился в Заполярном для школьников Печенгского района.

Встречу открыли мастерица и ее дочь Наталья Галстян. Они подготовили семинар «Образ современной русской женщины... Русская Пава».

Организаторы рассказывали о женщинах, которые, по их мнению, сумели сохранить свою «русскость», достоинство, свой родной язык даже проживая на чужбине. Они очаровывали окружающих, вселяя любовь и глубочайший интерес к России, её культуре...



Фото kn51.ru

Читайте также
В Мурманской области для инвалидов по слуху работает диспетчерская службаУ российских студентов появится гимнВ Мончегорске состоится второй этап Кубка Мурманской области по юкигассенГлавные врачи примут мурманчан в Министерстве здравоохранения
В детско-юношеской библиотеке побывали Старичок-Лесовичок и Баба ЯгаДорожная полиция будет проверять грузовикиДвух жителей Мурманской области обманули при покупке и продаже запчастей в интернетеКолэнерго построит новые линии электропередачи в Мурманском транспортном узлеЯстреб зимует в МончегорскеМурманчанин совершил разбойное нападение, чтобы украсть бутылку водки
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  