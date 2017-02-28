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Для ботаников и не только. Специалисты «Пасвика» выпустили определитель растений

20:0428 февраля 2017Просмотров: 45

Специалисты заповедника «Пасвик» заняты не только научные работники, но и еще и писатели. Результаты своей исследовательской деятельности они печатают в книгах. Одна из таких, «Фенологический атлас растений» совсем недавно увидела свет.

Фенология - это наука о сезонных изменениях в жизни природы. От набухания почки до осеннего листопада. Порой кажется, что за этим очень легко наблюдать, но иногда, чтобы точно определить фенологическую стадию, нужно знать признаки растения.

Наталья Поликарпова, заместитель директора заповедника «Пасвик» по научной работе: «По большому счету, вы можете взять его в лес и сравнить. Например, брусника, что сейчас с ней происходит, посмотреть и прочитать, если вы сомневаетесь, то подробные описания с легкостью помогут вам это определить».

Все растения, которые обитают в Мурманской области, подробно описаны, к тому же проиллюстрированы фотографиями. Ориентироваться по такой книге очень легко даже школьнику.

Наталья Поликарпова, заместитель директора заповедника «Пасвик» по научной работе: «Это не только замечательное издание для ученых экологического просвещения, это еще и добрососедский гуманитарный акт, социально-ориентированный проект».

Фенологический атлас был издан благодаря проекту социальных инициатив компании «Норникель» «Мир новых возможностей». Книга будет интересна и полезна специалистам заповедников, школьникам, студентам, педагогам школ и вузов, биологам и любителям природы, а также нашим соседям по трехстороннему трансграничному парку «Пасвик-Инари», тем более что атлас переведен на английский язык

Бенте Кристиансен, директор департамента окружающей среды офиса губернатора Финнмарка, Норвегия: «У нас уже есть несколько экземпляров этой книги. Мы ее тщательно изучили и будем ее использовать. Надеюсь, что мы тоже сделаем что-то такое, что будем использовать вместе».

Тираж атласа - 1000 экземпляров. Часть книг специалисты «Пасвика» уже передали норвежским коллегам, часть распределят по школам Печенгского района и Мурманской области, также поступит в библиотеки и заповедники России.

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