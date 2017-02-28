Изменения в Уставе и программа переселения. Состоялось заседание мурманской областной Думы

Сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной думы, в повестке дня более 30-ти вопросов. Первый и самый важный, по мнению председателя думы - это внесение изменений в Устав Мурманской области.

Старые нормативные документы не действуют, нужна корректировка. Главный региональный документ дополнят положением должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Так же депутаты рассмотрели социальный блок, ряд экономический и инвестиционных законопроектов. Во второй части парламентской серии, темой «Правительственного часа» стало первое подведение итогов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. С докладом выступила заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко. До конца действия, а именно сентября этого года, по программе будет освоено ещё 347 миллионов рублей.