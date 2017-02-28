Краба нет. Разрешат ли вылов деликатеса?

Недоступный деликатес. В Заполярье вновь заговорили о возобновлении любительского вылова краба. Почему на Дальнем Востоке его добывают, а в нашем регионе этот вид деятельности, так сказать «для себя» запрещён. В Норвегии так и вовсе краболовки можно свободно ставить на берегу.

Крабов Баренцева моря можно разделить на два основных вида. Краб-стригун - его, как говорят учёные, занесло к нам течением. И камчатский краб - эти товарищи - приезжие с Дальнего Востока.

Часто можно услышать - мол, почему Дальний Восток ловит краба, а в нашем регионе это противозаконно. Андрей Иванов - министр рыбного и сельского хозяйства, недавно побывал на Сахалине. Вдоль побережья водится 8 видов ракообразных. И разрешён к ловле только один, волосатый краб, синий. Ростом он невелик - 8-10 сантиметров.

Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области: «Но он не востребован. На самом деле то, что мы привыкли видеть с такими большими клешнями, большой, розового цвета, там неприкасаемый. Это квотируемый объект и это не одно и тоже».

В соседней же с нами стране - Норвегии камчатского краба, ловят в прибрежной зоне и подают на стол. Вон его сколько, «лови - не хочу». В нашем общем Баренцевом море, в основном на мелководьях, его насчитывается 10-15 миллионов. Опилио так и вовсе в 10 раз больше, плюс крабы-аборигены. Но море одно, а законы разные.

Павел Макаревич, первый заместитель директора по науке Мурманского морского биологического института: «Мы в своё время подписали конвенцию о биоразнообразии, так называемая конвенция 1992 года Рио-де-Жанейро. Там есть 8 параграф, который гласит, что если вид интродуцент, то с ним надо всячески бороться и уничтожать. Вот в чём различия норвежской и российской стороны. Норвежская сторона выполняет этот пункт конвенции а российская сторона умышленно адаптирует под наши условия».

Вопрос официального вылова краба недавно подняли жители посёлка Островной.

Они настаивают на снятии запрета вылова «себе, а не на продажу» для населения прибрежных посёлков. Но чтобы разрешить - нужно прописать правила. В «Росрыболовстве» пояснили - закон о ведении спортивно-любительского рыболовства сейчас рассматривают в Государственной Думе.

Артём Дадабаев, заместитель руководителя Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства: «Грубо говоря, замкнутый круг существует. С одной стороны краба нельзя добывать без путёвок. С другой стороны мы не можем организовать проведение конкурсов на РПУ, потому, что введён мораторий».

РПУ - это рыбопромысловый участок, который официально регистрируется за гражданином и его арендатор выдаёт путёвки на крабовую охоту. Но для этого закона, нужен другой закон. Жителей Островного услышали, но как скоро будет отклик - неизвестно.

Валерий Пантелеев, председатель комитета Мурманской областной думы по природопользованию и экологии: «Речь идёт не о промышленном вылове. Причём, там всего 43-46 лодок зарегистрировано, которые могла бы вылавливать для личного пользования. ТО есть, вот он как на рыбалку с удочкой ходит на озеро или речку. Так и здесь, он выйдет и поймает этого краба, которого очень много».

Конечно, краба без путёвок тайком ловят. Видео записей о рыболовных турах на Кольский полуостров полно в интернете. А при желании и наличии в кармане нескольких тысяч рублей купить деликатес с рук - не проблема. А можно ли договориться и сделать вылов краба доступнее, проще и, соответственно, дешевле? Пока - точно нет. Научное сообщество переживает за сохранение популяций, «Росрыболовство» ждёт поправки в закон, а люди с ностальгией вспоминают об изобилии краба в советских магазинах, а некоторые и браконьерят. Так и будет, пока в друзьях согласья нет, как в басне «Лебедь, рак и щука».