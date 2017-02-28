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Марина Ковтун и президент «Почта Банка» подписали соглашение

20:0928 февраля 2017Просмотров: 86

Сегодня в Краснодарском крае Марина Ковтун подписала соглашение с президентом «Почта Банка». Это произошло во время инвестиционного форума «Сочи 2017». Форум идет уже второй день и делегация от Мурманской области принимает в нем активное участие.

Мурманскую область на форуме представляет делегация во главе с губернатором Мариной Ковтун. В Сочи также отправились её заместители Григорий Стратий и Роман Дурягин, а также министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «По сути дела, здесь собрался весь деловой мир России и, наверное, все государственное управление на уровне федерации. Поэтому это очень удобная площадка, хорошо организованная, без особой можно провести на полях этого форума встречи и переговоры».

Тема форума - развитие регионов и привлечение новых инвесторов. Так, например, Марина Ковтун и президент «Почта Банка» сегодня подписали соглашение о сотрудничестве.

Дмитрий Руденко, президент ПАО «Почта Банк»: «Действительно, у нас с вами вместе реализуется социальный проект. Это то, что отличает наше сотрудничество от сотрудничества «Почта Банка» даже в других регионах. Со своей стороны мы можем пообещать, что мы будем продолжать развитие в области и поддерживать вас максимально».

Подписанный документ станет регламентом для дальнейших отношений между правительством области и «Почта Банком».

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