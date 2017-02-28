Обладателем Гран-при областного конкурса «Февральские вьюги» стал коллектив «Альянс-дэнс»

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».



В конкурсе приняли участие 14 ансамблей бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из Мурманской и Ленинградской областей.



Конкурсанты продемонстрировали танцевальные способности в исполнении вальсов, историко-бытовых танцев, танцев европейской и латиноамериканской программ, а также в представлении шоу-номеров.

Члены жюри оценивали оригинальность балетмейстерских решений, сценическую культуру, исполнительское мастерство, соответствие хореографической композиции музыкальному материалу.



Обладателем Гран-при стал ансамбль бального танца «Альянс-дэнс» североморского Дворца культуры «Строитель».



Дипломами в различных номинациях были награждены ансамбли бального танца: «ОниОна» и «Ювента» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, «Овация» мурманского Дворца культуры «Судоремонтник», «Тандем» Дворца культуры им. В.К. Егорова г.Апатиты, «Панацея» Дворца культуры «Восход» п. Никель, «Дуэт» и «Грация» Мончегорского городского Центра культуры, ансамбли бального танца «Альянс» и «Альянс-дэнс» североморского Дворца культуры «Строитель» и танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» Гатчинского городского Дворца культуры.



Итоги конкурса размещены на сайте Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в разделе «Пресс-релизы».