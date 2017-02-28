16+
N-16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Обладателем Гран-при областного конкурса «Февральские вьюги» стал коллектив «Альянс-дэнс»

17:2528 февраля 2017Просмотров: 132

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

В конкурсе приняли участие 14 ансамблей бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из Мурманской и Ленинградской областей.

Конкурсанты продемонстрировали танцевальные способности в исполнении вальсов, историко-бытовых танцев, танцев европейской и латиноамериканской программ, а также в представлении шоу-номеров.

Члены жюри оценивали оригинальность балетмейстерских решений, сценическую культуру, исполнительское мастерство, соответствие хореографической композиции музыкальному материалу.

Обладателем Гран-при стал ансамбль бального танца «Альянс-дэнс» североморского Дворца культуры «Строитель». 

Дипломами в различных номинациях были награждены ансамбли бального танца: «ОниОна» и «Ювента» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, «Овация» мурманского Дворца культуры «Судоремонтник», «Тандем» Дворца культуры им. В.К. Егорова г.Апатиты, «Панацея» Дворца культуры «Восход» п. Никель, «Дуэт» и «Грация» Мончегорского городского Центра культуры, ансамбли бального танца «Альянс» и «Альянс-дэнс» североморского Дворца культуры «Строитель» и танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» Гатчинского городского Дворца культуры.

Итоги конкурса размещены на сайте Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в разделе «Пресс-релизы».

Читайте также
Изменения в Уставе и программа переселения. Состоялось заседание мурманской областной ДумыКраба нет. Разрешат ли вылов деликатеса?Марина Ковтун и президент «Почта Банка» подписали соглашениеВ Мурманске стало больше мошенников
В Мурманской области удвоилось количество аварий с участием грузовиковУчастницы конкурса «Краса Заполярья -2017» побывали в редакции ТВ-21В областной научной библиотеке начались публичные чтения Российского исторического обществаВ Якутске состоится IV Всероссийский съезд оленеводовВ детско-юношеской библиотеке прошел День информацииДиректора мурманской рыбодобывающей компании подозревают в неуплате налогов на 80 миллионов рублей
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  