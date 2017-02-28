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Полное видео программы «Новости»

20:0028 февраля 2017Просмотров: 55

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 28 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Нежное мясо камчатского краба доступно не всем. Почему нельзя ловить для себя и как добывают деликатес на Дальнем Востоке и в Заполярье?

В Мурманске инспекторы ГИБДД проверяют грузовой транспорт. В области началась операция «Грузовик»

«Почта Банк» будет развиваться в Мурманской области. Марина Ковтун и президент банка подписали соглашение.

Для ботаников и не только. Специалисты «Пасвика» выпустили определитель растений.

За консервами в музей. В краеведческом - выставка «Рыбный Мурман».

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В Мурманской области удвоилось количество аварий с участием грузовиковУчастницы конкурса «Краса Заполярья -2017» побывали в редакции ТВ-21Обладателем Гран-при областного конкурса «Февральские вьюги» стал коллектив «Альянс-дэнс»В областной научной библиотеке начались публичные чтения Российского исторического обществаВ Якутске состоится IV Всероссийский съезд оленеводовВ детско-юношеской библиотеке прошел День информации
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