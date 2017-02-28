Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Нежное мясо камчатского краба доступно не всем. Почему нельзя ловить для себя и как добывают деликатес на Дальнем Востоке и в Заполярье?



В Мурманске инспекторы ГИБДД проверяют грузовой транспорт. В области началась операция «Грузовик»



«Почта Банк» будет развиваться в Мурманской области. Марина Ковтун и президент банка подписали соглашение.



Для ботаников и не только. Специалисты «Пасвика» выпустили определитель растений.

За консервами в музей. В краеведческом - выставка «Рыбный Мурман».