Спасатели Северного флота помочь готовы всегда

Спасатели Северного флота провели тренировку в Кольском заливе. Экипаж обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 под командованием капитан-лейтенанта Андрея Волкова отработал целый комплекс учебных задач по поиску терпящей бедствие подводной лодки и условной эвакуации подводников.

Вот он, АС-36 - глубоководный спасательный аппарат. Экипаж всего 3 человека. Но внутри если потребуется можно разместить еще 20! Главная его особенность - аэромобильность. С помощью военно-транспортной авиации его можно доставить в любую точку земного шара. На этот раз стоит задача отыскать условно аварийную подводную лодку, которая вышла из строя и легла на грунт в Кольском заливе, и спасти её экипаж.

Поиски и видеозапись ведут с помощью специального оборудования, установленного на борту спасательного судна «Михаил Рудницкий». Вместо затонувшей лодки используют макет с обозначенной не нем комингс-площадкой. Задача экипажа АС-36 точно выполнить стыковку не нарушая герметичность и эвакуировать людей. Операция прошла успешно. В общей сложности спасатели провели под водой более 5 часов.