Условных заложников освободили, террористов обезвредили. Учения «Метель-2017» в Североморске

Сотрудники ФСБ провели антитеррористические учения «Метель-2017». Местом действия стал североморский дом культуры «Строитель».

По замыслу тренировки, условные бандиты заминировали здание и захватили в нем заложников. В учениях приняли участие сотрудники ФСБ, военные Северного флота, полицейские, бойцы росгвардии, врачи, спасатели и работники местной администрации. Захваченное террористами здание взяли штурмом. Всех условных заложников освободили живыми. Ни одному налетчику уйти не удалось. Во время учений все подразделения отработали слажено. По оценке руководителей, все участники с задачами справились.