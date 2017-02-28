В Мурманске стало больше мошенников

Телефонные и компьютерные мошенники остаются проблемой для мурманской полиции. Поймать их очень сложно. Да и число подобных преступлений растет. Об этом сегодня на заседании городского совета депутатов рассказал начальник полиции Дмитрий Воронин. А так же депутаты назначили дату, когда глава администрации Андрей Сысоев выступит с ежегодным отчетом перед горсоветом.

На повестке дня 13 вопросов. И наибольшее внимание депутаты уделили охране правопорядка в Мурманске. С отчетом перед советом выступил начальник мурманской полиции Дмитрий Воронин.

Дмитрий Воронин, начальник полиции УВД города Мурманска: «Большой рост телефонных мошенничеств. Мы их называем «в сфере высоких технологий». Сюда входят и телефонные мошенничества, и мошенничества, которые идут у нас на AVITO, на сайтах объявлений. Главный упор мы будем делать на раскрытие и профилактику этих преступлений».

В своём докладе Дмитрий Воронин отметил, что большое внимание полиция уделяет контролю за рынком спиртных напитков. Из оборота полицейские систематически изымают большие партии контрафактного алкоголя.

Дмитрий Воронин, начальник полиции УВД города Мурманска: «На сегодняшний день проверено около 700 торговых точек. Я считаю, что это нормальный результат. Эту работу мы проводим ежедневно, при чем, всеми силами полиции. Это касается патрульной службы, участковых инспекторов и сотрудников других служб».

Начальник полиции отметил, что в Мурманске растёт уровень преступности среди несовершеннолетних. По этому поводу Дмитрий Воронин предложил администрации округов и комитету по образованию объединить свои усилия для проведения профилактических работ с молодежью. Так же депутаты выбрали дату, когда глава администрации Мурманска Андрей Сысоев выступит перед советом с ежегодным отчетом о результатах своей работы. Выступление запланировано на 27 апреля.