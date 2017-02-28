В Мурманской области удвоилось количество аварий с участием грузовиков

Количество аварий с участием грузового транспорта в Мурманской области увеличилось вдвое. Об этом сегодня рассказали инспекторы регионального управления ГИБДД. В области стартовала профилактическая операция «Грузовик». Вместе с полицейскими в рейд отправилась наша съёмочная группа, Марк Протасов и Виталий Попков.

Большегрузный транспорт проверяют в основном на трассе. Вот и в этот раз инспекторы ведут проверку на западной стороне Кольского моста. И за первую же минуту - две машины и целый букет нарушений.



Операция «Грузовик», которую сегодня проводят в Мурманске и области ГИБДД конечно же носит профилактический характер. Задача не наказать, а предупредить нарушения на крупнотоннажном транспорте. Такие нарушения, как нечитаемые номера может и не повлияют ни на что, а вот незакреплённый груз может привести к плачевным последствиям.



Конкретно в этом случае нарушение грубое. Проверить - как загрузили его машину, водитель обязан самостоятельно. Выезжать в таком виде на дорогу - нельзя.



Помимо этого в обеих машинах не работает тахограф, прибор, который фиксирует время и маршрут работы машины. Без него даже из гаража выезжать запрещено, потому что невозможно проверить - в каком режиме эксплуатируется тяжеловоз. Многие владельцы грешат несвоевременным обслуживанием транспортного средства, а это, в свою очередь, приводит к поломкам, в том числе прямо на дороге.



Дмитрий Либгард, старший государственный инспектор управления ГИБДД по Мурманской области: «Т.е. сразу его не остановить. При нажатии на педаль тормоза, автомобиль всё равно, с учётом инерционных сил, продолжает движение. Плюс ко всему - масса. Есть грузовые транспортные средства, масса которых превышает 30 тонн. Это значительный вес на дороге. Вот с этим и связано проведение профилактики и пресечение».



Этих водителей, а так же их нанимателей ждут крупные штрафы. Для юридических лиц санкции могут достигать 400 тысяч рублей. Операция «Грузовик» в Мурманской области продолжится до 8 марта.