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В Якутске состоится IV Всероссийский съезд оленеводов

16:5528 февраля 2017Просмотров: 99

16-19 марта 2017 года в целях обсуждения основных проблем и направлений развития отрасли северного домашнего оленеводства в Российской Федерации, укрепления связей между субъектами Российской Федерации, занимающихся северным домашним оленеводством, обмена опытом в области оленеводства в г. Якутске состоится IV Всероссийский съезд оленеводов.

В мероприятии примут участие специалисты органов управления агропромышленного комплекса субъектов Российской Федерации, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, профильных научных учреждений.

Участники обсудят проблемы оленеводства и вопросы повышения качества жизни оленеводов, поделятся опытом по восстановлению поголовья оленей и увеличения реализации продукции оленеводства.

Также в рамках Всероссийского съезда оленеводов планируется провести ряд межрегиональных конкурсов:

-межрегиональные Игры оленеводов (гонки на оленьих упряжках, на верховых оленях и соревнования по северному многоборью);

-межрегиональная фотовыставка «Мир глазами молодого оленевода»;

-межрегиональных конкурс – показ хороводных танцев народов Севера;

-межрегиональный смотр – презентация «Стойбище приглашает гостей»;

-межрегиональный конкурс – показ национальной меховой одежды «Северный стиль»;

-выставка традиционной мясной и рыбной продукции, пушной-меховой продукции, изделий мастеров-косторезов и выставка якутских ножей.

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