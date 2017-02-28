За консервами в музей. Открылась выставка «Рыбный Мурман»

В краеведческом музее открылась выставка «Сделано в СССР». Тема - «Рыбный Мурман». Посетители познакомятся с документами, рассказывающими о развитии рыбных промыслов на Мурмане.

Выставка «Рыбный Мурман» с приставкой «мини». Но тем, кто родился в богатом промысловом городе - минуты приятной ностальгии обеспечены. Мойва пряного посола, скумбрия, дефицитная чёрная икра. Ощущение, что даже вкус, знакомый с детства, появился на губах.



Нина Алистратова, заведующая научно-методическим отделом краеведческого музея: «И вот буквально наши сотрудники и те посетители, которые были, сгруппировались с ностальгическими воспоминаниями - как это было, как они помнят, как это было вкусно и сетовали, что сейчас качество продукции упало».



Эх, а жаль. Многие помнят магазины «Океан» и «Нептун», где всегда стоял стойкий запах рыбного порта. Сюда, на прилавки привозили продукцию гигантов рыбного производства. 400 видов рыбной продукции - объём только Мурманского рыбокомбината. А с конвейера Кандалакшского рыбоконсервного завода сходило в день по 10 тысяч консерв.



«Консервами я как то не увлекалась. Помню, что покупали скумбрию нашу мурманскую и печень трески».

«Рыбы там было очень много. Там ещё и живая была рыба. Хороший был магазин а сейчас их нет».

«Самое интересное то, что там живую рыбу продавали. Прибегал мальчонкой туда смотреть».



А теперь железные баночки с кухонных полок перекочевали на полки музейные. Все - пустые, сувенирные. Все экспонаты собирали коллеги сотрудников музея тех времён.



Нина Алистратова, заведующая научно-методическим отделом краеведческого музея: «Ну, вообще, на мурманском рыбном комбинате была такая игра, скажем так. Сувениры гостям они дарили именно такие, пустые баночки. Юрию Гагарину, например, тоже была продемонстрирована и подарена вот такая баночка».



Рядом с консервными баночками стоит обувь из кожи зубатки. Шкурка это жирной рыбки -крепкая и красивая. Но её производство так и не стало массовым, осталось в том богатом рыбой времени.