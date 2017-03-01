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Камеры на дорогах Мурманской области зафиксировали 205 нарушений ПДД за сутки

15:1501 марта 2017Просмотров: 158

За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 470 нарушений Правил дорожного движения.

24 нарушения допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 15 водителей.

Выявлено 14 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 205 нарушений ПДД.

30 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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