Телепрограмма на 2 марта (четверг)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Четверг, 02 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Золото «Глории». 1, 2 серии. Сериал (16+)

Россия, Куба. 2012 г.

Приключения, фэнтези.

В ролях: Евгений Стычкин, Павел Майков, Михаил Евланов, Сергей Газаров, Екатерина Сутулова, Екатерина Олькина, Юрис Лауциньш, Сергей Чирков и др.

Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд - обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои - опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое - ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно - в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

14:00 Хроники будущего. Гибель Земли. Документальный цикл (16+)

Кредитки, автомобильные права, карты социального и медицинского обслуживания превратятся в бесполезные куски пластика. Станут недоступными все базы данных, засекреченные архивы, результаты культурных и научных исследований. Это произойдет, когда начнет исчезать магнитосфера Земли, ведь вся важнейшая информация хранится на жестких дисках, которые мгновенно размагнитятся. Из строя выйдут электрические, навигационные и коммуникационные приборы и спутники. Глобальные боевые системы дадут сбой, из-за чего начнется неконтролируемый запуск ракет. Фантастика? Нет! Этому уже есть предпосылки, поскольку зафиксирована подвижка магнитных полюсов планеты.

14:49 Познавательная программа (12+)

Что такое демократия?

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мультимир (6+)

Следствие ведут колобки.

Великолепный Гоша.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Сенсация или провокация? Вселенная, которой нет. Документальный цикл (16+)

Медики утверждают: человек способен на большее. Потенциально он гораздо сильнее, умнее и выносливее, чем принято думать. Что же нам мешает проявлять наши сверхвозможности? Ученые отвечают на этот вопрос неожиданно - всему виной наши чувства, то есть наши привычные представления о нас самих. Мозг бережет нас и не дает проявить себя во всей красе. На что же способен человек? Какие чудеса он сможет совершать, если ему выключить программу самосохранения, заложенную природой и естественным отбором много тысяч лет назад? Что будет с миром, если человек получит возможность воспринимать мир без ограничений? Сделают ли эти знания нас по-настоящему счастливыми, или же восприятия новых реальностей превратит нашу жизнь в кромешный ад?

17:21 Познавательная программа (12+)

Роль антибиотиков в нашей жизни.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Хроники пропавшего штурмовика (Фильм ТРК «Губерния», г. Самара). Самара, окраина города. При прокладке газовой трубы рабочие ударяют ковшом о металл. То, что они увидели, стало если не сенсацией, то, несомненно, историческим событием. Оказывается, долгие годы прямо около оживленной трассы, на глубине 2,5 метров лежал боевой самолет времен Великой Отечественной Войны - ИЛ-2. Откуда он мог взяться в тылу, в запасной столице? Воздушных боев над нашим городом никогда не было. Так что же произошло с крылатой машиной? Кто ею управлял? Куда держали курс? Вопросов в этой истории много. Клубок тайн распутаем вместе с телезрителями.

18:04 Телегазета (12+)

18:30 Основной элемент. Шестое чувство. Документальный цикл (16+)

Походка – это контролируемое падение. Постоянная потеря и обретение равновесия. Даже мультяшный персонаж без этого "шестого чувства" никогда не зашагает, как живой. Чтобы создать плавное движение, аниматор должен учесть комбинацию четырех основных поз. Именно их последовательно совершает идущий человек. Мы делаем это на автомате каждый день и даже не задумываемся, как напряженно работает наш организм лишь для того, чтобы мы не упали во время ходьбы.

18:59 Познавательная программа (12+)

Что мы знаем о снежном барсе?

Как добывается уголь?

19:10 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Гербарий – хрустящая ботаника.

Заповедник. Туристские тропы Заполярья.

Каменные лабиринты. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:26 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

Трактаун.

Фиксики.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Золото «Глории». 3, 4 серии. Сериал (16+)

Россия, Куба. 2012 г.

Приключения, фэнтези.

В ролях: Евгений Стычкин, Павел Майков, Михаил Евланов, Сергей Газаров, Екатерина Сутулова, Екатерина Олькина, Юрис Лауциньш, Сергей Чирков и др.

Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд - обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои - опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое - ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно - в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 2 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Основной элемент. Шестое чувство. Документальный цикл (16+)

Походка – это контролируемое падение. Постоянная потеря и обретение равновесия. Даже мультяшный персонаж без этого "шестого чувства" никогда не зашагает, как живой. Чтобы создать плавное движение, аниматор должен учесть комбинацию четырех основных поз. Именно их последовательно совершает идущий человек. Мы делаем это на автомате каждый день и даже не задумываемся, как напряженно работает наш организм лишь для того, чтобы мы не упали во время ходьбы.

01:57 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Мечта ковалевской девчонки. Оставив большой спорт, выдающаяся лыжница Галина Кулакова передала «боевые» лыжи 18-летней спортсменке Тамаре Тихоновой. Через 6 лет молодая лыжница оправдала все надежды. В 1988 году она завоевала 2 золотые медали на Олимпийских играх в Калгари.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Легенды ралли. Легенда в ралли - это, собственно, составленный гонщиками план предстоящего заезда. Герой фильма Константин - предприниматель и мастер спорта по ралли. Бизнес-план и «легенда» - основные составляющие его жизни.

Мечта ковалевской девчонки. Оставив большой спорт, выдающаяся лыжница Галина Кулакова передала «боевые» лыжи 18-летней спортсменке Тамаре Тихоновой. Через 6 лет молодая лыжница оправдала все надежды. В 1988 году она завоевала 2 золотые медали на Олимпийских играх в Калгари.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Слышать сердцем. Это фильм о природе дружбы, любви и близости.