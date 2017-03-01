В Мурманской области продолжаются снежные баталии

Второй этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен пройдет в Мончегорске. 5 марта в городском парке соберутся команды рабочей молодежи Кольской горно-металлургической компании, жителей Мончегорска, Заполярного и Никеля.

Простую игру в снежки в настоящий вид спорта превратили японцы, которые и являются родоначальниками юкигассен. Игры областного Кубка проводятся по правилам международного альянса. В состав команды входит от 8 до 10 человек, среди которых — капитан, нападающие, защитники и запасные игроки. Каждая команда должна иметь название. Приветствуется и наличие собственного флага, единой формы, отличительных командных знаков.

Напомним, стартовал IV Кубок Мурманской области по юкигассен в Мурманске. Снежные бои развернулись в столице Заполярья 11 и 12 февраля. В первый день участниками турнира стали представители предприятий города и военнослужащие, во второй игровой день на поле сошлись более опытные команды — неоднократные победители и призеры городского и регионального турниров, чемпионатов Финляндии и Норвегии.

Заявки на участие в мончегорском этапе Кубка подаются по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru до 1 марта. Партнером второго этапа Кубка выступает АО «КГМК», молодые специалисты которой играют в юкигассен уже не первый год и даже неплохо показали себя в европейском чемпионате.

Следующий – третий – этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен пройдет в Кандалакше, а заключительные игры состоятся в Кировске. Команда-победитель областных игр будет награждена поездкой на Чемпионат Европы, который пройдет в Кемиярви в конце марта.

Регистрация участников второго этапа Кубка начнется в 11:30, старт игры – в 12:00.

Подробная информация по телефону организаторов кубка: + 7 960 021 83 53.





