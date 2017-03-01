16+
I-19°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской области продолжаются снежные баталии

10:3901 марта 2017Просмотров: 40

Второй этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен пройдет в Мончегорске. 5 марта в городском парке соберутся команды рабочей молодежи Кольской горно-металлургической компании, жителей Мончегорска, Заполярного и Никеля.

Простую игру в снежки в настоящий вид спорта превратили японцы, которые и являются родоначальниками юкигассен. Игры областного Кубка проводятся по правилам международного альянса. В состав команды входит от 8 до 10 человек, среди которых — капитан, нападающие, защитники и запасные игроки. Каждая команда должна иметь название. Приветствуется и наличие собственного флага, единой формы, отличительных командных знаков.

Напомним, стартовал IV Кубок Мурманской области по юкигассен в Мурманске. Снежные бои развернулись в столице Заполярья 11 и 12 февраля. В первый день участниками турнира стали представители предприятий города и военнослужащие, во второй игровой день на поле сошлись более опытные команды — неоднократные победители и призеры городского и регионального турниров, чемпионатов Финляндии и Норвегии.

Заявки на участие в мончегорском этапе Кубка подаются по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru до 1 марта. Партнером второго этапа Кубка выступает АО «КГМК», молодые специалисты которой играют в юкигассен уже не первый год и даже неплохо показали себя в европейском чемпионате.

Следующий – третий – этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен пройдет в Кандалакше, а заключительные игры состоятся в Кировске. Команда-победитель областных игр будет награждена поездкой на Чемпионат Европы, который пройдет в Кемиярви в конце марта.

Регистрация участников второго этапа Кубка начнется в 11:30, старт игры – в 12:00.

Подробная информация по телефону организаторов кубка: + 7 960 021 83 53.


Читайте также
«Александр Отраковский» выполнил учебные стрельбы в полигоне Северного флота в Баренцевом мореВесенний JazzВ России создали макет будущего стратегического бомбардировщикаВ России вступают в силу требования к розничной торговле лекарствами
С миру по нитке! Соберём все вместе материалы о Северном флоте для школьниковКорюшка дороже свинины? Россия становится государством мясоедовВ ревдинскую колонию пытались передать мобильный телефон в куске мылаРосгвардия проводила Масленицу силовым многоборьемВоеннослужащий Арктической бригады избил полицейского при проверке документовАвтоюристы пойдут мимо кассы. Страховщиков обяжут ремонтировать авто по ОСАГО уже с мая
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  