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Мурманские школьники готовятся стать стоматологами

20:0102 марта 2017Просмотров: 245

Мурманские школьники попробовали себя в роли стоматологов. Для них квалифицированные врачи провели обзорную экскурсию по клинике. Ребята познакомились с основами стоматологии и зубной хирургии.

Эти ребята зубных врачей не боятся. И даже наоборот многие из них мечтают в будущем свою жизнь связать с профессией стоматолога. Со старших классов они углублённо изучают в школе химию и биологию. Врачей на экскурсии ребята засыпают вопросами. Им интересно скорее прикоснуться к инструменту и попробовать сделать всё самим.

Дарья Дорохова, ученица гимназии №5: «Ни в коем случае не нужно бояться зубных врачей. Они хотят только, чтобы ты был здоров и вся страна была здорова. Ты стоматологов боишься? Нет, не боюсь. С самого детства не боюсь. А чего бояться? Боли? Боль пройдёт, а, главное, чтобы зубы были здоровыми, и всё хорошо будет».

Ребятам рассказали о современных технологиях в лечении зубов; о том, что такое протезирование; о том, чем стоматолог отличается от зубного хирурга и ортодонта; рассказали о препаратах и об их применении.

Алла Бойченко, ученица гимназии №5: «Я хочу стать зубным врачом, стоматологом. Я учусь в химико-биологическом классе и дальше планирую поступать. Мне было интересно узнать больше про профессию от профессионалов а не из интернета».

Врачей азарт в глазах школьников только радует. Неподдельный интерес к профессии это верный знак того, что в будущем на смену сегодняшних профессионалов придут молодые специалисты.

Татьяна Елпанова, директор стоматологии: «Очень бы хотелось, чтобы где родился, там и пригодился. Городу не хватает стоматологов и нам не хватает стоматологов. Очень бы хотелось увидеть их здесь через 6 лет. Очень бы хотелось, честное слово».

Сегодня в Мурманской области действует программа целевой подготовки врачей. И многие из этих школьников уже подали заявки в региональный минздрав для участия в конкурсном отборе. Те, кто его пройдёт, обязательно вернутся в Мурманск и станут достойными коллегами врачей городских клиник.

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