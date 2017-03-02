Президент «Норникеля» ознакомил Владимира Путина с подготовкой фанпарка «Бобровый лог» к Универсиаде–2019

1 марта в Красноярске президент компании «Норникель» Владимир Потанин ознакомил президента РФ Владимира Путина с подготовкой фанпарка «Бобровый лог» (принадлежит «Норникелю») к Универсиаде–2019.



Глава государства ознакомился с макетами строящихся объектов Всемирных студенческих игр, сообщает «Таймырский Телеграф».



Руководитель компании заверил президента страны в том, что все будет введено в эксплуатацию в срок, а для подготовки комплекса к Универсиаде используется опыт, полученный во время Олимпиады в Сочи.



Владимир Потанин сообщил, что в комплексе строится спортивно-тренерский блок, вертолетная площадка, идет устройство системы видеотрансляции, реконструкция системы искусственного снегообразования. Кроме того, ведется работа по расширению трасс.

Общий объем инвестиций «Норникеля» в строительство инфраструктуры к предстоящим студенческим играм превышает 1 млрд. руб., а общий вклад компании в спортивное событие превысит 2 млрд. руб., в том числе, на программу подготовки волонтеров.



«Социальная ответственность – это важная составляющая нашего бизнеса. Мы строим спортивные объекты не для соревнований, а для людей. Это касается и «Бобрового лога», который уже сегодня является популярным в регионе курортом. После дополнительной подготовки к универсиаде он станет еще более удобным», – сказал Владимир Потанин.



Как сообщалось, в фанпарке «Бобровый лог» пройдут соревнования по горнолыжному спорту. После завершения Всемирных студенческих игр он станет одним из элементов наследия Зимней универсиады.



«Борбровый лог» – инвестиционный проект компании «Норникель», современный комплекс, построенный исключительно по последнему слову техники с применением высоких технологий, в том числе и для развития профессионального спорта или спорта высших достижений.

Девять трасс фанпарка прошли сертификацию на соответствие мировым стандартам, установленным Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Ежегодно на склонах комплекса проходят соревнования краевого и федерального уровней. За 10 лет работы он по праву стал одной из визитных карточек Красноярска. За 2007–2016 годы на трассах парка развлечений было проведено свыше 300 соревнований, в том числе более 90 всероссийских.

Во время проведения студенческих игр в фанпарке будет разыграно девять комплектов медалей. Будущая Универсиада – это важное событие для «Норникеля», так как оно пройдет в Красноярском крае, где находится основная площадка компании – Заполярный филиал.











