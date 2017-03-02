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Промбезопасность: от формализма к нулевому травматизму

11:0202 марта 2017Просмотров: 74

Компания «Дюпон» подготовила отчет по результатам независимой оценки текущего уровня культуры безопасного производства и системы управления охраной труда и промбезопасностью на предприятиях «Норникеля».

Команда аудиторов работала в подразделениях Заполярного филиала, Кольской ГМК, Заполярной строительной компании и «Норильскникельремонта». В общей сложности - 8 подразделений. Два из них - рудник «Северный» и обогатительная фабрика КГМК - стали первыми предприятиями, где эксперты провели комплекс исследований, сообщает kn51.ru.

Работа велась по нескольким направлениям. Это анализ документов, статистики происшествий и их расследований, результатов внутренних аудитов соблюдения стандартов охраны труда и промбезопасности. Эксперты также выполняли обход производственных помещений, оценивали состояние рабочих мест и соблюдение работниками правил и норм охраны труда.

Помимо наблюдения на производственных площадках предприятий проводилось анонимное анкетирование сотрудников - охвачено более 2100 человек. Еще одна форма работы - индивидуальные беседы с сотрудниками, которые проводились в формате интервью. Работников, в частности, спрашивали, какие улучшения в сфере промбезопасности они заметили за прошедший год, какие сложности возникают в связи с внедрением корпоративных стандартов... В интервью приняли участие почти 200 человек - высшее руководство, руководители среднего звена и специалисты, рабочие.

Эксперты компании «Дюпон» пришли к выводу, что в 2016 году на предприятиях «Норникеля» продолжился рост зрелости системы управления охраной труда и промбезопасностью. Этому способствует вовлечение высшего руководства, внедрение корпоративных стандартов безопасности и технических средств защиты, работа Советов по безопасности, обеспечение сотрудников качественными средствами индивидуальной защиты, оценка рисков и т.д.

По сравнению с 2015 годом отмечено значительное улучшение показателей по расследованию микротравм и потенциально опасных происшествий и снижение количества травм. На руднике «Северный» и обогатительной фабрике КГМК наблюдается существенное повышение уровня зрелости культуры безопасности.

- Среди положительных изменений на руднике «Северный» специалисты Дюпона отметили нетерпимость руководства рудника к нарушению кардинальных правил безопасности, - отметил заместитель начальника УПБ - начальник службы охраны труда КГМК Антон Олейников на заседании Совета по охране труда и промбезопасности, где подводились итоги 2016 года. - Впрочем, нетерпимость к таким нарушителям характерна для всех подразделений КГМК. Так, в прошлом году было выявлено 36 случаев, 17 человек уволены, остальные получили серьезные дисциплинарные взыскания. Никакой жесткости здесь нет: уволенные за нарушения в сфере промбезопасности и охраны труда от нас ушли здоровыми к своим семьям. Мы сохраняем жизни и здоровье людей.

На обогатительной фабрике, по оценке компании «Дюпон», руководители стали чаще посещать производственные площадки. Это и дополнительный контроль за производством работ и улучшение обмена информацией между работниками и руководителями. В числе рекомендаций - обратить в этом году внимание на то, что персонал не всегда видит риски на своем рабочем месте. Ситуацию поможет изменить ежесменная оценка риска и программа «Риск контроль».

Как рассказал заместитель генерального директора - начальник управления промбезопасности КГМК Сергей Уткин, разработаны соответствующие методики, проводится оценка рисков на рабочих местах, составляются реестры. Все направлено на сохранение жизни и здоровья сотрудников.

В отчете компании «Дюпон» отмечено, что для достижения целей по снижению травматизма и аварийности необходимо изменение культуры производства и операционной дисциплины. Важный шаг в этом направлении - переход от формального выполнения стандартов к применению инструментов и навыков безопасной работы в ежедневной деятельности, от толерантного отношения к опасным действиям и условиям труда к активной позиции и улучшениям, от дополнительной нагрузки к новому стандарту работы руководителя.

Следующий этап в повышении операционной эффективности и безопасности - создание бизнес-системы, направленной на раскрытие потенциала людей и развитие культуры производства. Конечным результатом должно стать устойчивое снижение травматизма и аварийности, а травматизма со смертельным исходом - до нулевого уровня.



Фото сайта kn51.ru

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