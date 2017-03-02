Ремонта нет, будьте осторожны. В Мурманске обсудили проблемы капитального ремонта

В Мурманской области нет компаний, которые смогли бы отремонтировать дома культурного наследия.

Для осуществления ремонта, нужны подрядчики с определённым видом лицензии, а таких в нашем регионе нет. Возможно, их будут привлекать из других городов России, но прежде нужно подготовить проект ремонта и согласовать его.

И это не единственная проблема в системе капитального ремонта домов. О способах их решения говорили сегодня на общей пресс-конференции. Подрядчики рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются в процессе ремонтных работ, представители госжилинспекции рассказали о методах борьбы с недобросовестными управляющими компаниями. Но главная цель встречи всех структур - наладить эффективное взаимодействие между всеми участниками процедуры капитального ремонта - от собственника жилья до тех, кто будет делать в доме ремонт.

Все подробности сегодня в выпуске программы "Новости", в 19:30