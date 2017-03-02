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Шеф-редактор сайта ТВ-21 приняла участие в семинаре «Коммуникационная стратегия музеев»

15:0202 марта 2017Просмотров: 240

На базе Мурманского областного краеведческого музея состоялся семинар «Коммуникационная стратегия музеев». Участие в нем приняли руководители и специалисты государственных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев региона.

Анна Михайлова, специалист по продвижению Государственного исторического музея Москвы в своем выступлении проанализировала критерии эффективности работы в интернете, а также предложила практические рекомендации по ведению страниц и групп в социальных сетях.

О работе с официальными туристическими порталами Мурманска и Мурманской области рассказали Анна Попова, начальник отдела развития туризма министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, и Мария Садкова, ведущий специалист отдела инвестиций и предпринимательства комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Шеф-редактор сайта «ТВ-21» Ирина Ковшова поделилась опытом ведения сайта и работы с информационными ресурсами.

Рекомендации по продвижению музейных продуктов на региональном и муниципальном уровнях представили создатель сообщества «Мурманск – столица Арктики» в социальной сети «ВКонтакте» Дмитрий Качалов и директор, главный редактор информационного агентства «Би-порт» Вячеслав Городецкий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также о своем опыте работы с информационным порталом рассказала администратор сообщества «Мурманск: что есть и что будет?» в социальной сети «ВКонтакте» Татьяна Боброва.

В рамках мероприятия участники посетили также интерактивную выставку музея занимательных наук «Фокус».

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