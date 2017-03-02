Жилой и нежилой фонд. В Мурманске обсудили проблемы капитального ремонта

Ремонта нет, будьте осторожны. В Мурманской области нет компаний, которые смогли бы отремонтировать дома культурного наследия. О решении проблем в системе регионального капремонта говорили сегодня на общей пресс-конференции.

Жилые дома в Заполярье разные, есть такие, что косметический ремонт уже не спасает.

Необходимо ремонтировать капитально. Сергей Алексеев - директор подрядной компании. Охотнее, конечно, говорит, они берутся за лёгкие работы по программе капитального ремонта. Но выбирать не приходится, заказы - это хлеб сотрудников.



Сергей Алексеев, владелец компании «Сантехмонтаж»: «Болячки - это доступ в помещения собственников, это основная болячка. И работа управляющих компаний. Потому-что управляющие компания по-разному относятся к капитальному ремонту. Кто-то старается оказывать содействие. Кто-то в категорической форме это не делает, для этого и существует министерство, которое должно этот регламент разработать».



О проблемах Сергей говорит конкретно. Комиссия, принимающая дома, должна быть более грамотная. Пропасть непонимания между подрядчиком и заказчиком - а именно министерством ЖКХ и фондом капитального ремонта - нужно устранять. Претензии есть и к самим жильцам, они тоже порой добавляют проблем.



Сергей Алексеев, владелец компании «Сантехмонтаж»: «Мы когда сдавали теплообменник горячей воды, представитель старшего по собственника дома он очень долго искал мазутопровод, которого там и не должно быть».



Ещё проблема - люди не платят взносы, в должниках у фонда около 60 тысяч человек. К слову, те, кто платят, не понимают - куда и зачем. Но открываем сайт капремонта и видим результаты по области. Здесь можно найти и информацию, по своему собственному дому. У многих возникает вопрос - зачем платить, если до долгожданного ремонта можно не дожить.



Владимир Киселёв, генеральный директор Фонда капитального ремонта в Мурманской области: «Вы же всё равно будете его ремонтировать, даже если вы собираетесь его продать, вы же его не забросите. Поэтому, здесь нельзя к этому вопросу подходить как оказанию услуги. Это взнос на капитальный ремонт дома и капитальный ремонт дома необходим, независимо от того - доживёт человек или завтра переезжать собирается».



Программу капитального ремонта называют самым грандиозным проектом по модернизации жилфонда. Она начала действовать с 2013 года.



Марина Бородина, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Мы все прекрасно помним, тот шквал звонков и тот шквал вопросов наших жителей, которые спрашивали - что такое фонд и не лопнет ли он. Но с этого времени мы видим ощутимые результаты».



А вот к ремонту некоторых домов и вовсе нужен допуск министерства культуры Российской Федерации. Говорили и о них.



А ходить под этими балконами в центре города, думаю, страшно не только нам. Штукатурка отваливается а кирпичное тело откровенно портит внешний вид проспекта. Но эти дома культурного наследия, и их статус определяет особый подход. 31:31



Они были построены больше полвека назад и считались престижными небоскрёбами. За ними ухаживали - лицо города, всё-таки. Потом красили пополам, наводили лоск только с лицевой стороны, а сейчас уже и вовсе запустили.



Лидия Аникина, мурманчанка: «А дома эти вообще позор! Идёшь от вокзала и ужасаешься. Столетие города было и, что, не могли подкрасить? Куда смотрит наше начальство».



Александр Юрченко, заведующий сектором капитального ремонта жилищного фонда: «У домов культурного наследия есть свои особенности, поскольку необходима разработка проекта изначально. Это специализированная организация. И в отношении домов культурного наследия эти работы так же должны проводить специализированные организации, которые имеют соответствующий допуск. Здесь действительно есть проблема, за счёт того, что у нас мало подрядчиков. Их вообще нет. По стране они есть, а в Мурманске нет».



Лидия Аникина помнит, как всё начиналось. Мурманчанка меняется в лице и, забыв про гололёд под ногами, делится воспоминаниями детства. Какими красивыми были капитанские дома, как строились на её глазах. А теперь внешний вид здания вызывает только скорбь и страх, что к моменту капремонта куски фасада уже начнут падать на прохожих.