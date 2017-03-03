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Полное видео программы «Новости»

20:0003 марта 2017Просмотров: 266

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 3 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

31 ребенок отравился в детском садике поселка Титан. Мурманская областная прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела.

На дальних рубежах. Национальная гвардия посетила с проверкой гарнизон Островной. 

Когда остынут «горячие точки» Заполярья? Ответ искали участники международной встречи в Мурманске.

Объединение, реорганизация, закрытие. Что будет с мурманскими больницами и роддомами. Ответы из первых уст.

Электроэнергию в отдалёнку и да будет свет! Глава региона приняла участие в запуске электроподстанции в саамской деревне.

Детский взгляд на взрослые проблемы. В Заполярном состоялся образовательный фестиваль для школьников Печенгского района.

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