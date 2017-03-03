В Мурманске разоблачили преступную группу, организовавшую сеть игровых клубов

В Мурманске впервые за несколько лет разоблачили преступную группу, организовавшую в городе сеть незаконных игровых клубов. На скамье подсудимых 4 человека. Расследование уже завершено. Подробности азартного бизнеса узнали корреспонденты ТВ-21.

Незваных гостей здесь видеть не привыкли. На дверях ни вывесок, не опознавательных знаков. Пускали в этот игровой клуб только «своих» и по предварительному телефонному звонку. Это заведение одно из 4-х в сети, которая работала в нескольких округах Мурманска.



Дмитрий Тимонен, и. о. руководителя следственного отдела по Мурманску СКР Мурманской области: «По версии следствия в период с января по июль 2015 года обвиняемые организовали на территории Октябрьского и Ленинского округов в арендуемых помещениях проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».



Все клубы достаточно крупные. Организовали их 2 человека, мужчины 1983 и 1979 года рождения. Использовали в заведениях, как игровые аппараты, так и компьютеры с доступом в Интернет. Денежный оборот заведений неизвестен, но баснословных, видимых доходов у организаторов не обнаружили.



Дмитрий Тимонен, и. о. руководителя следственного отдела по г. Мурманску СКР по Мурманской области: «Они вели обычный образ жизни, достаточно средний. По крайней мере, свои доходы они не афишировали. О каких-то виллах, дачах, говорить сейчас не приходится».



За незаконную организацию и проведение азартных игр предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. На скамье подсудимых помимо организаторов предстанут и 2 девушки-администратора этих казино.



Ольга Конусова, прокурор Октябрьского округа Мурманска: «Серьезная мера ответственности, безусловно. Говорить о перспективах пока еще рано. Поскольку суд с учетом смягчающих обстоятельств и отягчающих обстоятельств будет определять уже наказание».



Свою вину все обвиняемые признали и сотрудничают со следствием. Организация игровых клубов - достаточно частое преступление в Мурманске. Их проверки полиция проводит регулярно. Тем не менее, многие аналогичные заведения маскируются под букмекерские компании и продолжают и сегодня свою работу.



Дмитрий Тимонен, и. о. руководителя следственного отдела по г. Мурманску СКР по Мурманской области: «В 2016 году на территории Мурманской области выявлено 60 игорных заведений, это - залы игровых автоматов и интернет клубов которые осуществляли незаконную деятельность. Изъято 823 единицы игрового оборудования, в том числе 166 игровых аппаратов».



Из такого обилия небольших заполярных казино, это дело отличается тем, что на скамье подсудимых оказалась именно преступная группа. К примеру, в прошлом году таких случаев не было вообще.