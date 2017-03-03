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В Заполярном состоялся образовательный фестиваль для школьников Печенгского района «Наш город»

20:0103 марта 2017Просмотров: 187

В Заполярном состоялся образовательный фестиваль для школьников Печенгского района «Наш город». Это часть программы «Школа городских компетенций», которая реализуется компанией «Норникель» и Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина.

Участники - самые активные девятиклассники из шести школ Никеля и Заполярного в течение пяти дней примеряли роли сотрудников администрации в деловой игре ,где не только обозначали городские проблемы, но и искали пути их решения.

Александр Прутченков, научный руководитель программы «Школа городских компетенций»: «То есть, мы помогаем ребёнку осознать особенности города, структуру управления городом, и ключевой аспект, который мы всё время фиксируем, спроси себя, что ты можешь сделать для города, а не только спрашивай с города, что он может сделать для тебя».

Эффект от таких тренингов и семинаров организаторы называют долгосрочным. Ребята начинают понимать не только суть происходящих в городе процессов, но и сложность решения городских проблем.

Александр Прутченков, научный руководитель программы «Школа городских компетенций»: «Они начинают понимать, что проблема решается, если мы её решаем вместе. То есть, не просто наезжать на начальника управления образованием, вот дай мне и всё. Давайте вместе попробуем это сделать. Конечно, у детей возможности ограничены, но самое главное, они видят, что какую-то часть вопросов, если есть некие волонтёрские группы, вполне можно это сделать».

Дарья Козлитина, участница «Школы городских компетенций»: «Скажите пожалуйста, может ли совет депутатов как-то поспособствовать нашим творческим проектам?»

Своеобразным экзаменом для представителей районной и городской власти, а так же градообразующего предприятия стало ток-шоу «100 вопросов взрослому: Социальное партнёрство».

Татьяна Медведева, начальник отдела благотворительных программ Кольской ГМК: «Когда тебе вопросы задаются взрослые, заинтересованные, то тебе реально интересно на них отвечать и мне этого времени не хватило. Я бы с удовольствием продолжила беседу с ребятами. Очень интересно, что они в курсе того, что происходит на их территориях и активно желают принимать участие в социальных проектах, которые предполагаются и которые уже есть».

Активное подрастающее поколение - это не только мощный ресурс в перспективе, но и вполне реальный партнёр в решении многих, выпадающих из поля зрения взрослых, проблем.

Татьяна Медведева, начальник отдела благотворительных программ Кольской ГМК: «Они видят проблемы и детские и взрослые. Они видят все поколения, и они чувствуют ярче. Поэтому, они могут предложить то направление, которое где-то нам незаметно, и могут посильно очень значительно облегчить решение каких-то задач. Мы очень в них верим и очень ан них надеемся. Я считаю, что партнёром может быть человек любого возраста».

С одной стороны, ребята могут выступить волонтёрами в уже существующих проектах, а с другой - при поддержке в рамках конкурса социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей», стать авторами своих идей.

Леся Шелковская, директор школы № 9: «Вообще для чего нам это нужно, для того, чтобы наши дети, не только нашей школы, но и всего района, научились чему-то новому, открылись с другой стороны, свои способности открыли не только в учёбе, в рамках школы, но и научились новым компетенциям, которые им пригодятся в дальнейшей жизни». 

Максим Бикин, участник «Школы городских компетенций»: «Сам фестиваль помогает больше социализироваться, больше общаться, больше раскрываться, какие-то личностные качества приобретать. Например, за время первых двух фестивалей я узнал, что у меня на сцене представлять проекты очень хорошо получается».

Алексей Алексеев, участник «Школы городских компетенций»: «Так же это воспитывает ответственность, умение работать в команде, и быстроту соображения. Я научился здесь быстро думать, много всего быстро запоминать2.

Мария Драугс, участница «Школы городских компетенций»: «Мы хотели улучшить некоторые улицы города, там, где нет даже детских площадок, поставить какие-нибудь песочницы, мы думали, что детям это будет очень интересно».

Для воплощения своих идей необходимы не только знания и поддержка «Норникеля», но и тесное взаимодействие с городскими и районными властями. Самые активные участники фестиваля обменялись с гостями визитками и заручились необходимой поддержкой.

Ирина Неверова, заместитель председателя Совета депутатов Печенгского района: «Я готова с ними работать, я открыта для них, сегодня ко мне подошли много детей и взяли мой телефон и мой электронный адрес. Я готова помочь в их проектах, если они будут работать, если они будут развиваться».

В конце марта образовательный форум «Наш город» состоится в Норильске. Завершит образовательный цикл «Школы городских компетенций 2017» традиционная «Летняя академия проектного менеджмента». В мае «Норникель» организует поездка в Хакассию, где самые активные старшеклассники освоят тонкости менеджмента проектов, чтобы вернувшись, реализовать их в своих городах.

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