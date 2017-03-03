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Владимир Потанин сегодня посетил корпоративный университет «Норильский никель»

14:2803 марта 2017Просмотров: 100

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в рамках продолжающейся рабочей поездки в Норильск сегодня побывал в корпоративном университете «Норильский никель», сообщает «Таймырский Телеграф».

Ректор университета Константин Горбунов показал главе «Норникеля» учебные помещения и рассказал об организации образовательного процесса и техническом оснащении аудиторий, отметив, что оно соответствует всем современным требованиям.

В формате видеопрезентации президент «Норникеля» ознакомился с работой используемого при подготовке рабочих различных специальностей оборудования, включая горную технику подземного полигона. Также Владимиру Потанину рассказали об основных учебных планах и задачах университета на текущий учебный год, сообщает пресс-служба компании.

Корпоративный университет ведет профессиональное обучение по программам переподготовки и повышения квалификации персонала для предприятий «Норникеля».

В корпусе производственного обучения имеются тренажеры газорегулировочной установки, сборки арочной крепи, заряжания шпуров, оборудована сварочная лаборатория на 15 постов, установлено оборудование для обучения выполнению работ на высоте, а также три тренажера-симулятора для отработки практических навыков при подготовке машинистов самоходных подземных машин, которые за счет применения виртуальных технологий «погружения», позволяют имитировать работу реальной техники, отработать действия персонала в аварийных ситуациях и значительно повысить эффективность обучения.

Подземный полигон представляет собой уникальную современную учебную площадку, которая позволяет осуществлять подготовку работников горнодобывающих предприятий в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

Для этого на базе действующей шахты «Ангидрит» были специально переоборудованы подземные выработки, обучение осуществляется на реальных машинах, которые используются на рудниках компании. В январе, как сообщалось, в университете был введен в промышленную эксплуатацию новый мультимедийный комплекс, приобретенный «Норникелем» в рамках программы по улучшению социально-бытовых условий работников компании.


Фото сайта «Таймырский Телеграф»

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