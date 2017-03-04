Дорожная полиция напоминает водителям о безопасном поведении на дорогах

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области переходят на усиленный режим несения службы, особое внимание будет уделяться выявлению граждан, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Дорожная полиция напоминает: не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Помните, что даже незначительный объем некрепкого алкоголя (например, бокал вина) влияет на скорость реакции во время движения, что в случае аварийной ситуации может стоить жизни, как самому водителю, так и других участников дорожного движения.

Кроме того, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует учитывать текущие и возможные метеорологические условия. К примеру, если прогнозируется солнечная погода – возьмите в дорогу солнцезащитные очки с УФ-фильтром, очистите лобовое стекло, проверьте исправность солнцезащитных козырьков автомобиля.

При любых погодных и дорожных условиях перед началом движения убедитесь в исправности тормозной системы и системы рулевого управления.

Водителям следует особенно внимательно следить за дорогой в местах скопления несовершеннолетних пешеходов: у школ и детских садов, кинотеатров и мест общественного питания, на дворовых территориях.

Помните, что ребенок может внезапно выбежать на проезжую часть, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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