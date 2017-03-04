Репетиционный экзамен по математике в Мурманской области прошел в штатном режиме

В Мурманской области состоялся репетиционный экзамен по математике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Участие в нем приняли 6469 выпускников 9 классов.

Экзамен прошел в 50 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), семь из которых расположены в труднодоступных и отдаленных местностях, в полном соответствии с требованиями Порядка проведения ОГЭ.

Контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения репетиционного экзамена были разработаны специалистами Института развития образования в соответствии со спецификацией, утвержденной Федеральным институтом педагогических измерений, и максимально приближены к настоящим КИМ. Работа, на выполнение которой отводилось 3 часа 55 минут, состояла из трех модулей (алгебра, геометрия, реальная математика). За наличие запрещенных справочных материалов и мобильных телефонов с репетиционного экзамена было удалено три участника.

«Репетиционные экзамены позволяют психологически и организационно подготовить выпускников к экзаменам в основной период, а всем специалистам, задействованным в процедуре проведения ЕГЭ, в режиме реального времени отработать порядок действий на пункте», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

В настоящее время идет обработка материалов в Региональном центре обработки информации и проверка развернутых ответов экспертами предметной комиссии. Результаты будут направлены в образовательные организации. Специалисты Института развития образования подготовят аналитические материалы, которые позволят учителям скорректировать подготовку выпускников к экзамену.