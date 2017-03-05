Ночная хоккейная лига впервые провела матч в Норильске

Первый матч Ночной Хоккейной Лиги за Полярным кругом состоялся в субботу, 4 марта, в Норильске. Звездная команда «Легенды хоккея», в составе которой вышли В.Фетисов, П.Буре, А.Касатонов, В.Каменский, А.Могильный, А.Кожевников, А.Якушев и другие хоккеисты, а также представители «Норникеля» В.Потанин и С.Батехин, выиграла у команды северного города со счетом 11:5.

Игроки из Норильска с точки зрения физической подготовки и тактики выглядели достойно на фоне многократных хоккейных чемпионов.

Открыл счет в матче В.Потанин. Он забил за игру две шайбы и отдал несколько результативных передач.

В команде «Легенд хоккея» также отличились П.Буре, И.Мишуков, С.Батехин, А.Могильный, А.Касатонов .

Перед началом игры именитые спортсмены провели мастер-класс для юных хоккеистов и встретились с болельщиками. «Горящие глаза говорят не только об их увлечении спортом. Это залог будущих побед российского хоккея, ведь эти мальчишки и есть наше будущее», - заявил Вячеслав Фетисов.

НХЛ - ведущая любительская спортивная организация, созданная для популяризации спорта. Сегодняшний матч – очередной вклад в развитие отечественного хоккея. Все собранные на благотворительном матче средства – добровольные пожертвования за приобретение пригласительных билетов на игру – в размере более 1.2 млн рублей будут удвоены компанией «Норникель».

Таким образом, детские хоккейные клубы Норильска и Дудинки получат порядка 2.5 млн рублей на развитие детского спорта.

«Поддержка спорта, развитие спортивной инфраструктуры в городах, где живут наши работники, один из ключевых элементов социальной политики «Норникеля». Такие крупные спортивные события, как сегодняшний матч, принципиально важны, так как придают дополнительный импульс, привлекают людей к занятиям спортом. Интерес, который вызвал матч у жителей Норильска, еще раз это подтверждает", - подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин.

В 2016 г. В.Потанин возглавил попечительский совет Фонда развития любительского хоккея Ночная Хоккейная Лига (НХЛ). На этом посту он будет контролировать специально созданную целевую программу поддержки ветеранов отечественного хоккея, а также другие ключевые проекты, направленные на развитие хоккея в России как массового вида спорта. Программы будут осуществляться, в том числе, при поддержке компании «Норникель».