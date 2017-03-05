В Мурманске в доме на ул. Карла Маркса обнаружена "резиновая квартира"

Полицейские установили, что в квартире дома по улице К.Маркса зарегистрирован гражданин иностранного государства ближнего зарубежья. В ходе проверки участковые уполномоченные полиции выяснили, что при этом владелец жилья – 58-летняя пенсионерка – не имела намерения предоставить ему эту жилую площадь для фактического проживания.

Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции подозреваемая в противоправных действиях установлена и изобличена. По факту в отношении мурманчанки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Мера пресечения - подписка о невыезде.

Стоит отметить, что сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области при взаимодействии со службой участковых уполномоченных полиции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению так называемых «резиновых квартир».

Во время специальных рейдов по пресечению нарушений миграционных законов в 2016 году в следственные органы полиции сотрудниками миграционного управления направлено более 70 материалов проверок, возбуждено 62 уголовных дела.

Полиция Мурманской области обращается к гражданам с просьбой сообщать по телефону 02 о фактах нарушения действующего миграционного законодательства, а также информацию о так называемых «резиновых квартирах».