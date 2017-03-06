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В Мурманске дети помогли упечь педофила за решетку

15:4006 марта 2017Просмотров: 57

Мурманчанин отправился на пять лет в колонию особого режима за педофилию.

Доказательства, собранные мурманскими следователями, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора мурманчанину, 1984 года рождения.

Он признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста.

Как выяснилось, обвиняемый, осенью 2015 года, находясь в подъезде одного из домов по улице Миронова в Мурманске, пытаясь удовлетворить свои сексуальные потребности предложил двум несовершеннолетним девочкам, 2002 и 2001 годов рождения, вступить с ним в контакт за денежное вознаграждение.

Однако, девочки на действия обвиняемого не отреагировали, им удалось убежать с места преступления и сообщить сотрудникам полиции о случившемся, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

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