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Госдума приняла в I чтении поправки в закон о странных именах

14:5707 марта 2017Просмотров: 113

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает при регистрации имени ребенка использовать цифры, символы, аббревиатуры и ненормативную лексику.

Автором проекта закона выступила сенатор Валентина Петренко, которая внесла его в апреле, сообщает РИА Новости.

"Запрещается регистрация имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры и не отвечающего требованиям, установленным действующим законодательством об актах гражданского состояния", — говорится в законопроекте.

Действующие законы дают родителям полную свободу при выборе имени ребенка, отмечается в пояснительной записке. "Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости и т.д. Сотрудники органа ЗАГС не могут каким-либо образом повлиять на выбор родителей", — говорится в документах.

В то же время законодательство не содержит нормы, обязывающей родителей давать детям только те имена, которые явно не нарушают интересы и права ребенка, пишут авторы законопроекта. "Закон также не уточняет, как поступать в случаях, когда факт такого нарушения очевиден и такая свобода родительского усмотрения в отдельных случаях приводит к злоупотреблению родителями их родительскими правами", — отмечает автор.

По статистике органов ЗАГС Москвы, которая ведется с 1998 года, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, говорится в пояснительной записке.

За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко, указано в документе.


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