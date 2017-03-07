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На большом пальце наколка в виде креста. Пропавшего без вести жителя Мурманска ищут в Карелии и Санкт-Петербурге

07:1107 марта 2017Просмотров: 127

В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску в июле 2016 года обратились родственники Соколова Николая Александровича, 03.12.1956 года рождения, утратившего  родственную связь с близкими с 2008 года. Уроженец г. Мурманска имел паспорт гражданина СССР II-ДП № 628598 выдан 03.02.1979г. Ленинским РОВД г. Мурманска. 

Российский паспорт не получал, так как являлся лицом без определенного места жительства. Может находиться на территории Республики Карелия, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, европейский тип лица, глаза зелёные, волосы черные, вьющиеся.

Особые приметы: у большого пальца левой руки наколка в виде православного креста зелёного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Соколова Николая Александровича, просьба сообщить в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску по телефонам 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть), 40-60-89 (группа розыска).

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