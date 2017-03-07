В России в восемь раз выросла доля женщин, желающих открыть собственное дело

Бизнес в России становится женским делом. За год в восемь раз выросла доля женщин, желающих открыть собственное дело.

И до 59 процентов против 56 процентов поднялся индекс женской предпринимательской активности, WBI (Woman Business Index). Эту динамику показало исследование, которое было проведено по инициативе комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России».

А значение индекса выше 50 говорит о преобладании позитивных оценок в отношении женского предпринимательства.

На динамику настроений в 2017 году, в основном, повлияло улучшение социальной среды, культуры предпринимательства, общественный запрос на успешных женщин, что заметили 42 процента опрошенных дам.

Практика многих стран показывает, что развитие женского предпринимательства становится точкой роста малого и среднего бизнеса. По данным Female Entrepreneurship Index (FEI), лидирующие позиции сегодня занимают США, Австралия, Великобритания, Дания и Нидерланды, сообщает Российская газета.

Россия по уровню вовлечения на 56-м месте, при этом 54 процента трудоспособного населения страны — это женщины, а по доле женщин-руководителей Россия в топе мировых рейтингов.