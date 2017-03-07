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Женщинам дворникам вручили цветы прямо во время уборки мурманских улиц

20:0807 марта 2017Просмотров: 254

Сегодня, накануне 8 марта, в Мурманске поздравили с праздником работниц Управления дорожного хозяйства. Некоторым женщинам дворникам руководитель вручил цветы прямо во время уборки городских улиц.

Улица Беринга, новая лестница, ведущая к домам расположенным выше на сопке. Этот участок - зона ответственности Татьяны Румянцевой и её коллеги. В Управлении дорожного хозяйства она работает уже 15 лет, 6 из них дорожным рабочим или просто дворником. Пришла в эту профессию, когда её специальность - киномеханик, оказалась невостребованной.

Поздравил женщин руководитель управления дорожного хозяйства. Татьяна Румянцева говорит, что такое внимание на рабочем месте вдвойне приятно, да и в целом работать на улице женщине нравится.

Татьяна Румянцева,  сотрудница Управления дорожного хозяйства: «На свежем воздухе, физически занимаемся, наводим фигуру немножко. Кто-то идет, жалуется, вот там говорит плохо, где-то тяжело. Стараемся, что б все везде было хорошо и красиво».

Условия труда в Управлении дорожного хозяйства у женщин такие же, как и у мужчин. И они занимают должности не только дорожных рабочих. Есть женщины диспетчеры, и мастера мастеров. Всего на предприятии работает 159 сотрудниц.

Улица Беринга, новая лестница, ведущая к домам расположенным выше на сопке. Этот участок - зона ответственности Татьяны Румянцевой и её коллеги. В Управлении дорожного хозяйства она работает уже 15 лет, 6 из них дорожным рабочим или просто дворником. Пришла в эту профессию, когда её специальность - киномеханик, оказалась невостребованной.

Поздравил женщин руководитель управления дорожного хозяйства. Татьяна Румянцева говорит, что такое внимание на рабочем месте вдвойне приятно, да и в целом работать на улице женщине нравится.

Татьяна Румянцева,  сотрудница Управления дорожного хозяйства: «На свежем воздухе, физически занимаемся, наводим фигуру немножко. Кто-то идет, жалуется, вот там говорит плохо, где-то тяжело. Стараемся, что б все везде было хорошо и красиво».

Условия труда в Управлении дорожного хозяйства у женщин такие же, как и у мужчин. И они занимают должности не только дорожных рабочих. Есть женщины диспетчеры, и мастера мастеров. Всего на предприятии работает 159 сотрудниц.

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