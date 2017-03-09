13 марта в музей Мурманского морского пароходства вход свободный

О развитии Арктики на самом высоком уровне. Мурманская область готовится принять участие в международном форуме

Глава «Норникеля» Владимир Потанин посетил Талнахскую обогатительную фабрику

Варенье, гостиницы и ветряки. В какие сферы развития Заполярья приходят инвесторы из других регионов?

На форуме «Город – это мы!» в Заполярном решали, как сделать из бабушек городских активистов