13 марта в музей Мурманского морского пароходства вход свободный

10 марта в 15 часов в музее истории предприятия «ММП» состоится торжественное мероприятие, посвященное 40-летию музея.
На мероприятие приглашены представители исполнительной власти, Мурманской областной Думы, областных и городских музеев, образовательных учреждений, общественных организаций, бизнеса, ветераны Мурманского морского пароходства.
13 марта в честь юбилея в музее состоится День открытых дверей. Вход в музей с 9 до 17 часов бесплатный.
Музей находится по адресу: ул. Володарского, д.6 (3 этаж).
Телефон для справок (8152) 48-13-56