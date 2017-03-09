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13 марта в музей Мурманского морского пароходства вход свободный

15:5509 марта 2017Просмотров: 190

10 марта в 15 часов в музее истории предприятия «ММП» состоится торжественное мероприятие, посвященное 40-летию музея.

На мероприятие приглашены представители исполнительной власти, Мурманской областной Думы, областных и городских музеев, образовательных учреждений, общественных организаций, бизнеса, ветераны Мурманского морского пароходства.

13 марта в честь юбилея в музее состоится День открытых дверей. Вход в музей с 9 до 17 часов бесплатный.

Музей находится по адресу: ул. Володарского, д.6 (3 этаж).

Телефон для справок (8152) 48-13-56

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