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Мурманские кадеты выяснили – чья спортивная подготовка лучше

20:0409 марта 2017Просмотров: 180

Прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни со школьной скамьи. Военнослужащие национальной гвардии Мурманской области организовали соревнования для мурманских кадетов. По перетягиванию каната, разборка и сборка автомата, скоростному подъёму и отбою.

Подбородок над перекладиной, руки выпрямлять полностью. Технику выполнения всех элементов проверяют спортивные инструкторы войск нацгвардии. Упростить себе задачу никто не даст. Ни на подтягиваниях, ни на толкании гири. Впрочем, здесь и без послаблений кадеты показывают достойные, и даже удивительные результаты. Максим Куршинов поднял гирю 67 раз. Сам при этом вести чуть больше 40 килограммов.

Максим Куршинов, ученик 7 гимназии Мурманска: «Просто попытался. Тренировки ежедневные. И дома, и школе - в «Витязе». - У тебя точно Ильи Муромца не было в родственниках?
Вот этого я не знаю точно. Может быть и был».

Пожалуй, самое технически сложное и требующее внимания задание - надеть на себя резиновый плащ и противогаз, спасаясь от условной химической атаки.

Общевойсковой защитный комплект, он же ОЗК. Особенная, в кавычках, любовь тех кто служил в армии. И очень особенная любовь для тех, кто служил в войсках Радиационной, химической и биологической защиты, как я. Надевать сегодня я его, конечно же, не буду. Но думаю, ребята справятся не хуже.

В войсках РХБЗ этот костюм приходится надевать, пожалуй, тысячи раз. Поэтому тёплых воспоминаний о защитном комплекте - нет. А вот кадетам всё нипочём. Ни запах резины, ни сложные застёжки.

Елисей Канцеляров, ученик кадетской школы Мурманска: «Да здесь ничего сложного то нет, в основном. Главное не волноваться и всё. Просто волнуешься и из-за этого намного труднее».

Такие соревнования - на силу, выносливость и ловкость - не просто первенство среди кадетов. Это, в первую очередь воспитание - как спортивное, так и патриотическое, чтобы направить молодёжь в нужное русло.

Илья Патрушев, командир стрелкового взвода войск национальной гвардии: «Чувство патриотизма в человеке - оно прививается с 12 до 18 лет. И если в вот этот возраст людей как можно больше проводить таких мероприятий, больше людей будут в этом заинтересованы, то у людей желание пива, подъездов, тусовок этих, будет отсутствовать».

В этих соревнованиях, по традиции, победила дружба. Ведь не стоит задача найти лучших и худших. А подобные соревнования будут продолжены. В Росгвардии есть идея объединить подобными спортивными играми все учебные заведения региона. Соответствующее предложение будет направлено в министерство образования области.

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