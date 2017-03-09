Новость о Российско-Норвежском кинофестивале в топе

Новость о «Первом Российско-Норвежском фестивале патриотических фильмов» была рассмотрена Медиасоветом Русского географического общества во главе с Дмитрием Песковым и рекомендована к размещению на главной странице

интернет-сайта РГО (rgo.ru).

Очевидно, что этот факт говорит о высоком признании важности нашей совместной работы в сфере истории

советско-норвежской борьбы с фашизмом в 1940-1944 гг. Rgo.ru имеет многомиллионную аудиторию в России и за рубежом. Следует отметить, что в ближайшее время на портале будет также размещена англоязычная версия

статьи, сообщил зампредседателя Мурманского отделения Русского географического общества Сергей Гончаров.



Публикация доступна по ссылке: https://www.rgo.ru/ru/article/severnyy-harakter-uroki-istorii



