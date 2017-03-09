В Териберке на берегу Баренцева моря построят экоотель

Компания «Кедр плюс» намерена инвестировать порядка 200 млн рублей в строительство двух экоотелей в Мурманской области, сообщил журналистам гендиректор предприятия «Корпорация развития Мурманской области» Алексей Барышкин.

«Инвестор вкладывает 129,1 млн рублей в экоотель в Териберке и порядка 60-70 млн рублей в модернизацию бывшей базы отдыха в Умбе, поэтому мы говорим, что инвестиции составят порядка 200 млн рублей», — рассказал А.Барышкин на пресс-конференции в четверг.

Экоотель в Териберке должен быть введен в эксплуатацию в текущем году (первая очередь рассчитана на 80 мест, вторая — на 40), сообщает Интерфакс.

После модернизации бывшей базы отдыха в Умбе (Терский район, побережье Белого моря) количество мест здесь должно увеличиться с 40 до 80.