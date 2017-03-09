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Зачем датчанам Арктика? Представители датского парламента встретились с Главой мурманской областной думы Сергеем Дубовым

20:0709 марта 2017Просмотров: 180

Сегодня в Мурманск прибыла делегация из Дании. Среди гостей представители датского парламента, члены комитета по внешней политике. Они встретились с депутатами Мурманской областной думы и обсудили вопросы совместного освоения Арктики.

Дания одна из стран международного Арктического совета. В него так же входят США, Канада, Норвегия и Россия. Каждое государство представляет свои интересы в регионе. Но одним из общих для всех остаётся вопрос промышленной разработки арктического шельфа для добычи нефти и газа.

Сёрен Эсперсен,  член датского парламента: «Существуют определенные диспуты по поводу распределения арктических ресурсов. Это касается континентального шельфа и далее в сторону северного полюса. Но очень важно подчеркнуть роль политической воли арктических государств мирно решать все возникающие вопросы. И мы знаем, что все страны обязуются соблюдать решения международного суда по таким вопросам».

Парламентарии России и Дании уверены - все вопросы можно решить дискуссионно. В пример тому политики обеих стран приводят многолетнее сотрудничество России и Норвегии. Обсуждая развитие промышленности в арктической зоне, политики говорили так же про соблюдение экологических норм.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы: «Необходимо сохранять уважение друг к другу и партнёрские взаимоотношения. Если что-то будет разрабатываться и осваиваться, чтобы это было в пределах тех правил, которые позволяют, чтобы Арктика была таким чистым, экологическим участком нашей Земли». 

Сегодня же иностранные делегаты встретились с представителями Северного флота, а вечером покинули Мурманск. Свой визит политики продолжат в Москве.

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