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Американские учение нашли потерявшийся индийский спутник на Луне

16:3010 марта 2017Просмотров: 162

Обнаружение космических аппаратов и космического мусора на орбите Земли может стать технологической проблемой.

Ситуация осложняется, когда речь идет о Луне - оптические телескопы не могут находить маленькие объекты, которые скрыты в ярком свете, сообщает НАСА

Однако американские ученые с помощью наземных радаров успешно обнаружили два космических аппарата - искусственного спутника LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), и индийского Чандраян-1, контакт с которым был потерян в Августе 2009 года.

Чтобы найти потерянные аппараты, ученые использовали 70-метровую антенну NASA в Калифорнии и 100-метровый телескоп в Западной Вирджинии.

Марина Брозович, главный исследователь тестового проекта: «Найти LRO было относительно легко, так как у нас были точные орбитальные данные там. Поиск Чандраян-1 потребовал немного больше детективной работы».

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