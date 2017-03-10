Место встречи ТВ-21: берегите детей

Тема очередного выпуска программы «Место встречи ТВ-21» актуальна как никогда. 9 марта Президент Владимир Путин на совещании с руководством МВД поставил задачу об усилении борьбы с теми, кто склоняет в социальных сетях подростков к суицидам.

И в это же день в Госдуму внесён законопроект об ужесточении наказания к преступникам. Об этой и не только проблеме, связанной с подростками пойдёт речь в программе. Гостями студии стали: Борис КОГАН, Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области; Мария БОРЕЦ, заместитель начальника отделения участковых-уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 г. Мурманска; Марина ЦВЕТКОВА, председатель МООО психологической и социальной помощи «Здесь и теперь».

Программа выйдет в эфир 11 марта в 16:00 на канале «СТС-ТВ-21».