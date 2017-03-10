Никас Сафронов и Юрий Ерофеев о гордыне и планах на будущее

Никас Сафронов пробудет в Мурманске всего один день, но в нём нет и свободной минуты. Сегодня днём с художником встретился журналист ТВ-21 Юрий Ерофеев.

Культ личности или гордыня, высокая самооценка или заслуженные достижения. Сафронов стал гостем программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич». Беседа длилась более двух часов, ведущий программы задал самые разные вопросы художнику - от планов на будущее до самых острых. Уже на следующей неделе в эфир выйдет новый выпуск программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич». Следите за эфиром и анонсами на сайте ТВ-21.